В Дагестане без света остались более 90 тысяч жителей

В ведомстве уточнили, что после массовых перебоев с электроснабжением в Дагестане сотрудниками прокуратуры начата проверка. Уже поставлены на контроль ход и результаты проведения аварийно-восстановительных работ, а также соблюдение прав граждан в жилищно-коммунальной сфере.

Ранее стало известно, что более 400 тысяч жителей регионов РФ остаются без электричества из-за непогоды, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

