В Дагестане без света остались более 90 тысяч жителей
28 декабря 202315:26
В Дагестане из-за сильного ветра без света остались более 90 тыс. потребителей, говорится в сообщении республиканской прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что после массовых перебоев с электроснабжением в Дагестане сотрудниками прокуратуры начата проверка. Уже поставлены на контроль ход и результаты проведения аварийно-восстановительных работ, а также соблюдение прав граждан в жилищно-коммунальной сфере.
Ранее стало известно, что более 400 тысяч жителей регионов РФ остаются без электричества из-за непогоды, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru