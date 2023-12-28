В Дагестане без света остались более 90 тысяч жителей

В Дагестане из-за сильного ветра без света остались более 90 тыс. потребителей, говорится в сообщении республиканской прокуратуры.

СМИ: В Буйнакске жители остались без света из-за слетевшей крыши

В ведомстве уточнили, что после массовых перебоев с электроснабжением в Дагестане сотрудниками прокуратуры начата проверка. Уже поставлены на контроль ход и результаты проведения аварийно-восстановительных работ, а также соблюдение прав граждан в жилищно-коммунальной сфере.

Ранее стало известно, что более 400 тысяч жителей регионов РФ остаются без электричества из-за непогоды, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭлектроэнергияДагестанПроверкаПрокуратура

Горячие новости

Все новости

партнеры