В Чёрном море перевернулось прогулочное судно

Прогулочное судно перевернулось в Черном море. Как отмечает «Интерфакс», инцидент произошёл в 100 метрах от берега, рядом с городом Джубга.

По предварительной информации, 18 человек удалось спасти из воды. Одна женщина находится в реанимации. Местонахождение ещё двоих человек пока установить не удаётся.

Также известно, что перевернувшийся катамаран принадлежал частному лицу.

