Происшествия
Также известно, что перевернувшийся катамаран принадлежал частному лицу.
В Чёрном море перевернулось прогулочное судно
5 июля19:27
Прогулочное судно перевернулось в Черном море. Как отмечает «Интерфакс», инцидент произошёл в 100 метрах от берега, рядом с городом Джубга.
По предварительной информации, 18 человек удалось спасти из воды. Одна женщина находится в реанимации. Местонахождение ещё двоих человек пока установить не удаётся.
Также известно, что перевернувшийся катамаран принадлежал частному лицу.
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