В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
17 декабря 202123:59
ДТП с рейсовым автобусом произошло в Чувашии, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Автобус с маршрутом №222 Новочебоксарск - Мариинский Посад столкнулся с легковым автомобилем.
Среди пострадавших девять человек, двое из которых госпитализированы. Их состояние не уточняется.
Погиб 58-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru