В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом

ДТП с рейсовым автобусом произошло в Чувашии, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает РИА Новости.

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Автобус с маршрутом №222 Новочебоксарск - Мариинский Посад столкнулся с легковым автомобилем.

Среди пострадавших девять человек, двое из которых госпитализированы. Их состояние не уточняется.

Погиб 58-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем. Обстоятельства аварии устанавливаются.




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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ЧувашияДТП
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