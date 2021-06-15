В Челябинске за неделю произошло 905 пожаров

В городе объявили четвертый из пяти уровень пожароопасности. Почти все случаи связаны с поджогом тополиного пуха. Мэр Челябинска Наталья Котова призвала горожан прекратить поджоги. Она также потребовала руководителей районов вести просветительскую работу среди жителей.

В результате происшествий уничтожены частные дома, хозпостройки и автомобили. Максимальное количество возгораний зафиксировали 12 июня — 151 случай. Ежедневно в МЧС поступают около 90 сообщений о пожарах.

