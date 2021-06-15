В Челябинске за неделю произошло 905 пожаров
В Челябинске за прошедшую неделю произошло 905 пожаров, что в 10-12 раз выше нормы, заявил вице-мэр города Александр Астахов. Об этом сообщает URA.RU.
В городе объявили четвертый из пяти уровень пожароопасности. Почти все случаи связаны с поджогом тополиного пуха. Мэр Челябинска Наталья Котова призвала горожан прекратить поджоги. Она также потребовала руководителей районов вести просветительскую работу среди жителей.
В результате происшествий уничтожены частные дома, хозпостройки и автомобили. Максимальное количество возгораний зафиксировали 12 июня — 151 случай. Ежедневно в МЧС поступают около 90 сообщений о пожарах.
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