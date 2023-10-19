В Челябинске мужчина с ножом ранил трех посетителей магазина
Нетрезвый мужчина ранил ножом трех посетителей магазина в Челябинска, злоумышленник задержан. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.
Инцидент произошел накануне вечером. Пьяный мужчины нанес ранения двум женщинам 1992 и 2003 годов рождения и 37-летнему мужчине. Позже оперативники задержали нападавшего.
«Задержанный 42-летний злоумышленник находится в отделе полиции "Калининский" УМВД России по Челябинску, с ним работают оперативники уголовного розыска. Мужчина имеет судимость за совершение разбоя», — указали в МВД.
Пострадавших доставили в медучреждение.
Ранее мужчина с ножом ворвался в храм Кирилла и Мефодия в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, его задержали сотрудники вневедомственной охраны, напоминает RT.
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