В Челябинске мужчина с ножом ранил трех посетителей магазина

Инцидент произошел накануне вечером. Пьяный мужчины нанес ранения двум женщинам 1992 и 2003 годов рождения и 37-летнему мужчине. Позже оперативники задержали нападавшего.

«Задержанный 42-летний злоумышленник находится в отделе полиции "Калининский" УМВД России по Челябинску, с ним работают оперативники уголовного розыска. Мужчина имеет судимость за совершение разбоя», — указали в МВД.

Пострадавших доставили в медучреждение.

Ранее мужчина с ножом ворвался в храм Кирилла и Мефодия в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, его задержали сотрудники вневедомственной охраны, напоминает RT.

