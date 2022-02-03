В частной клинике в центре Москвы умер мужчина
В частной клинике, расположенной в центре Москвы, скончался пациент. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что он уже проходил обследование в этом же медучреждении 2 февраля.
По данным источника, 39-летний мужчина жаловался на боли в животе. Сотрудники клиники, которая находится на Зубовском бульваре, пытались реанимировать его после того, как он потерял сознание. Медики вкололи пациенту адреналин, но его так и не удалось спасти.
Ранее RT сообщил, что три человека скончались после обследования в клинике Санкт-Петербурга из-за отравления барием.
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