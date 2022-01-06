В Бурятии обнаружили пострадавших при сходе лавины туристов

В Бурятии спасатели обнаружили пострадавших при сходе лавины туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, их госпитализируют на вертолете.

Ранее в четверг стало известно о сходе снежной лавины на туристов в Тункинском районе Бурятии. Один человек погиб.

Пострадавшие были обнаружены в районе «Пика Дружбы» на высоте 2100 метров. Их состояние не уточняется.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТуристыБурятия
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