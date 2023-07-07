В Бурятии нашли двух из пяти туристов, пропавших во время сплава по реке
Двух из пяти туристов, пропавших во время сплава по реке Снежной в Бурятии, обнаружили живыми. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Накануне группа путешественников сплавлялась по реке на катамаранах, на одном из участков Снежной восемь человек перевернулись. Троим туристам удалось выбраться на берег, остальных унесло течением.
«Двое туристов из пяти пропавших найдены живыми. Спасатели ... смогли установить координаты местоположения туристов с вертолета. Двое мужчин, услышав звук вертолета спасателей, просигналили ракетницей», — отметили в МЧС.
Отмечается, что спасатели высадились в ближайшей к месту обнаружения точке и направляются к обнаруженным туристам пешком. Поиски еще трех пропавших продолжаются, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru