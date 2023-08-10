В брянском селе Чаусы при обстреле ВСУ погибли два человека

Село Чаусы Погарского района Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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При обстреле погибли двое мужчин. Еще двое местных жителей получили ранения. Им оказывают медицинскую помощь.

В результате обстрела повреждено имущество сельхозпредприятия. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Украинские войска в среду обстреляли поселок Горьковский Грайворонского района Белгородской области. Погиб один человек, четверо получили ранения различной степени тяжести, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУБрянская Область

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