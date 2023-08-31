В Брянском районе сбили БПЛА самолетного типа

Силами противовоздушной обороны пресечена атака украинских террористов, написал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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На подлете к Брянску сбит беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», - сообщил Богомаз.

Минобороны ранее заявило об уничтожении беспилотника в небе над Брянской областью. Дрон сбили приблизительно в 20:00 31 августа, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: wikimedia.org
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиУкраинаБрянская Область

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