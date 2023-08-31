В Брянском районе сбили БПЛА самолетного типа
31 августа 202323:11
Силами противовоздушной обороны пресечена атака украинских террористов, написал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
На подлете к Брянску сбит беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.
«Оперативные и экстренные службы работают на месте», - сообщил Богомаз.
Минобороны ранее заявило об уничтожении беспилотника в небе над Брянской областью. Дрон сбили приблизительно в 20:00 31 августа, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru