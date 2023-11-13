В брянском поселке Новенькое при обстреле ВСУ поврежден жилой дом
13 ноября 202319:20
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером в понедельник обстреляли поселок Новенькое Суземского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Богомаз.
Пострадавших в результате обстрела нет. Одно частное домовладение получило повреждение.
На место обстрела прибыли экстренные и оперативные службы.
Ранее в селе Козино Курской области после обстрела ВСУ загорелось промышленное предприятие. Также повреждения получили крыши, окна и двери двух многоквартирных домов, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru