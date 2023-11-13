В брянском поселке Новенькое при обстреле ВСУ поврежден жилой дом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером в понедельник обстреляли поселок Новенькое Суземского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Богомаз.

Женщина пострадала при обстреле поселка Брянской области

Пострадавших в результате обстрела нет. Одно частное домовладение получило повреждение.

На место обстрела прибыли экстренные и оперативные службы.

Ранее в селе Козино Курской области после обстрела ВСУ загорелось промышленное предприятие. Также повреждения получили крыши, окна и двери двух многоквартирных домов, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелБрянская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры