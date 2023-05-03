В Брянской области запустили автобусы после взрыва железнодорожных путей

В Брянской области после взрыва на путях и приостановки движения, на участке Снежетьская — Белые Берега для пассажиров направления «Брянск-Орел» организовано дополнительное транспортное сообщение, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

Сошедший с рельсов в Брянской области поезд был белорусским

По его словам, со станции «Брянск I» будут курсировать автобусы до Белых Берегов. Оттуда пригородный поезд будет доставлять пассажиров до Орла.

По данным РЖД, с рельсов сошел локомотив и 20 вагонов. Пострадавших нет.

Ранее неизвестное взрывное устройство сработало на 136 километре железнодорожных путей Брянск-Унеча, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Железная ДорогаБрянская ОбластьВзрыв

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