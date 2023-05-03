В Брянской области запустили автобусы после взрыва железнодорожных путей
В Брянской области после взрыва на путях и приостановки движения, на участке Снежетьская — Белые Берега для пассажиров направления «Брянск-Орел» организовано дополнительное транспортное сообщение, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.
По его словам, со станции «Брянск I» будут курсировать автобусы до Белых Берегов. Оттуда пригородный поезд будет доставлять пассажиров до Орла.
По данным РЖД, с рельсов сошел локомотив и 20 вагонов. Пострадавших нет.
Ранее неизвестное взрывное устройство сработало на 136 километре железнодорожных путей Брянск-Унеча, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 404 / сут.
Умерли
398 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 503 / сут.
- Электросамокат наехал на ребенка в Москве
- Пригожин заявил о продвижении в Артемовске
- В Брянской области запустили автобусы после взрыва железнодорожных путей
- Израиль начал наносить удары по сектору Газа
- ЕС запретил поставки украинского зерна в пять стран Европы
- СМИ: беспилотник сбросил бомбу на строящееся здание в Брянской области
- Рогов сообщил о взрывах и стрельбе в Запорожье
- СМИ: задержаны подозреваемые в убийстве аниматоров под Краснодаром
- ПСЖ отстранил Месси за поездку в Саудовскую Аравию
- СМИ: беспилотник ВСУ сбросил бомбу в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru