В Брянской области запустили автобусы после взрыва железнодорожных путей

По его словам, со станции «Брянск I» будут курсировать автобусы до Белых Берегов. Оттуда пригородный поезд будет доставлять пассажиров до Орла.

По данным РЖД, с рельсов сошел локомотив и 20 вагонов. Пострадавших нет.

Ранее неизвестное взрывное устройство сработало на 136 километре железнодорожных путей Брянск-Унеча, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

