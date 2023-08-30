В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа

«Сбит еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По словам Богомаза, разрушений не зафиксировано, никто не пострадал. На месте происшествия работают специалисты оперативных и экстренных служб.

Ранее над Брянском сбили три дрона самолетного типа, позже над Советским районом города был сбит еще один беспилотник, в результате повреждения получили крыша и остекление административного здания. Кроме того, два дрона попытались атаковать телебашню в Брянске, пишет RT.

