В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа

Средства противовоздушной обороны пресекли очередную атаку на Брянскую область и сбили еще один украинский дрон. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Богомаз: Над Брянском сбили украинский беспилотник

«Сбит еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По словам Богомаза, разрушений не зафиксировано, никто не пострадал. На месте происшествия работают специалисты оперативных и экстренных служб.

Ранее над Брянском сбили три дрона самолетного типа, позже над Советским районом города был сбит еще один беспилотник, в результате повреждения получили крыша и остекление административного здания. Кроме того, два дрона попытались атаковать телебашню в Брянске, пишет RT.

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПВОУкраинаБеспилотникиБрянская Область

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