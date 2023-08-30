В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа
Средства противовоздушной обороны пресекли очередную атаку на Брянскую область и сбили еще один украинский дрон. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Сбит еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По словам Богомаза, разрушений не зафиксировано, никто не пострадал. На месте происшествия работают специалисты оперативных и экстренных служб.
Ранее над Брянском сбили три дрона самолетного типа, позже над Советским районом города был сбит еще один беспилотник, в результате повреждения получили крыша и остекление административного здания. Кроме того, два дрона попытались атаковать телебашню в Брянске, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru