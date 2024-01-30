Богомаз заявил о перехвате трех украинских беспилотников

На границе с Брянской областью перехватили три украинских беспилотных летательных аппарата, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

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По его словам, дроны подавили сотрудники Росгвардии с помощью специального оборудования.

Пострадавших и разрушений нет. На место прибыли оперативные и экстренные службы, отметил губернатор.

Минобороны ранее сообщило, что силы ПВО нейтрализовали 21 украинский беспилотник над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской областями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиБрянская Область

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