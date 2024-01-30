Богомаз заявил о перехвате трех украинских беспилотников
30 января 202420:12
На границе с Брянской областью перехватили три украинских беспилотных летательных аппарата, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
По его словам, дроны подавили сотрудники Росгвардии с помощью специального оборудования.
Пострадавших и разрушений нет. На место прибыли оперативные и экстренные службы, отметил губернатор.
Минобороны ранее сообщило, что силы ПВО нейтрализовали 21 украинский беспилотник над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской областями, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru