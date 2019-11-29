В Британии не исключают версию теракта при стрельбе на Лондонском мосту

Скотленд-Ярд рассматривает инцидент со стрельбой на Лондонском мосту как связанный с терроризмом. Об этом говорится в сообщении британской полиции в Twitter.

«На данном этапе обстоятельства, связанные с инцидентом на Лондонском мосту, остаются неясными. В качестве меры предосторожности мы рассматриваем его как связанный с терроризмом», — говорится в заявлении.

Ранее НСН писала, что в столице Великобритании на Лондонском мосту произошло нападение на прохожих. Нападавший был вооружён ножом и успел, предположительно, ранить пять человек. Его ликвидировали на месте прибывшие правоохранители.

