В Британии не исключают версию теракта при стрельбе на Лондонском мосту
Скотленд-Ярд рассматривает инцидент со стрельбой на Лондонском мосту как связанный с терроризмом. Об этом говорится в сообщении британской полиции в Twitter.
«На данном этапе обстоятельства, связанные с инцидентом на Лондонском мосту, остаются неясными. В качестве меры предосторожности мы рассматриваем его как связанный с терроризмом», — говорится в заявлении.
Ранее НСН писала, что в столице Великобритании на Лондонском мосту произошло нападение на прохожих. Нападавший был вооружён ножом и успел, предположительно, ранить пять человек. Его ликвидировали на месте прибывшие правоохранители.
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