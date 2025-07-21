В больнице №52 в Москве произошло задымление
Задымление зафиксировали в реанимации больницы №52 в Москве, персоналу и пациентам ничего не угрожает. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
«В отделении реанимации МКНИЦ Больница №52 произошло задымление, вызванное неисправностью облучателя-рециркулятора воздуха. Сотрудники... оперативно отреагировали на ситуацию до приезда специальных служб», — отметили в ведомстве.
Угрозы жизни и здоровью пациентов и работников нет. В момент ЧП в помещении находились четыре пациента, их оперативно перевели в другие отделения реанимации. Больница работает в штатном режиме.
Ранее пожар произошел в здании роддома на Госпитальной площади в Москве, из задымленной зоны были спасены 29 человек.
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