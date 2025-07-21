В больнице №52 в Москве произошло задымление

Задымление зафиксировали в реанимации больницы №52 в Москве, персоналу и пациентам ничего не угрожает. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

«В отделении реанимации МКНИЦ Больница №52 произошло задымление, вызванное неисправностью облучателя-рециркулятора воздуха. Сотрудники... оперативно отреагировали на ситуацию до приезда специальных служб», — отметили в ведомстве.

Угрозы жизни и здоровью пациентов и работников нет. В момент ЧП в помещении находились четыре пациента, их оперативно перевели в другие отделения реанимации. Больница работает в штатном режиме.

Ранее пожар произошел в здании роддома на Госпитальной площади в Москве, из задымленной зоны были спасены 29 человек.

