В Болгарии задержали троих россиян

В Болгарии задержали троих россиян, они обвиняются в экспорте товаров двойного назначения. Об этом сообщает издание «24 часа» со ссылкой на МВД страны.

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В общей сложности в Болгарии по этому делу проходят 12 человек, из них пятеро - иностранцы. Всем, включая троих россиян, предъявлены обвинения.

К товарам двойного назначения относятся отдельные виды сырья, материалов, оборудования, а также технологии и научно-техническая информация, которые могут быть применены при создании военной техники, ракетного, химического, ядерного и бактериологического оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: prb.bg
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