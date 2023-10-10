В Болгарии задержали троих россиян
В Болгарии задержали троих россиян, они обвиняются в экспорте товаров двойного назначения. Об этом сообщает издание «24 часа» со ссылкой на МВД страны.
В общей сложности в Болгарии по этому делу проходят 12 человек, из них пятеро - иностранцы. Всем, включая троих россиян, предъявлены обвинения.
К товарам двойного назначения относятся отдельные виды сырья, материалов, оборудования, а также технологии и научно-техническая информация, которые могут быть применены при создании военной техники, ракетного, химического, ядерного и бактериологического оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru