В Болгарии задержали троих россиян

В общей сложности в Болгарии по этому делу проходят 12 человек, из них пятеро - иностранцы. Всем, включая троих россиян, предъявлены обвинения.

К товарам двойного назначения относятся отдельные виды сырья, материалов, оборудования, а также технологии и научно-техническая информация, которые могут быть применены при создании военной техники, ракетного, химического, ядерного и бактериологического оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

