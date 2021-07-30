В Берлине исключили версию теракта при стрельбе в городе, где были ранены несколько человек. Об этом сообщает РИА Новости.

В полиции уточнили, что в результате инцидента пострадали трое. Отмечается, что у пострадавших ранения различной степени тяжести, в частности, ножевое и огнестрельное ранения и перелом.



Инцидент произошел в районе Вединг на стоянке перед магазином.

В настоящее время ведутся поиски нападавших. По предварительным данным, нападение совершили двое мужчин, они покинули место происшествия на автомобиле.







