В Берлине исключили версию теракта

В Берлине исключили версию теракта при стрельбе в городе, где были ранены несколько человек. Об этом сообщает РИА Новости.

В полиции уточнили, что в результате инцидента пострадали трое. Отмечается, что у пострадавших ранения различной степени тяжести, в частности, ножевое и огнестрельное ранения и перелом.

Инцидент произошел в районе Вединг на стоянке перед магазином.

В настоящее время ведутся поиски нападавших. По предварительным данным, нападение совершили двое мужчин, они покинули место происшествия на автомобиле.




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ТЕГИ:ТерактГермания
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