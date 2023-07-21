В Белгородской области задержали мужчину, пытавшегося приобрести взрывчатку

«Фигурант был задержан сотрудниками белгородских спецслужб во время изъятия средств поражения из тайника, расположенного в районе населенного пункта Дубовое Белгородского района», — приводит ТАСС сообщени спецслужбы.

У злоумышленника изъяли гексогеносодержащее пластичное взрывчатое вещество и взрывное устройство, которые задержанный намеревался сбыть в РФ совместно с неустановленными лицами.

Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт взрывчатки группой лиц по предварительному сговору. Фигуранту может грозить от 8 до 12 лет заключения.

Ранее ФСБ задержала в Казани предполагаемого сторонника одной из террористических организаций, которого подозревают в подготовке поджога военной техники, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

