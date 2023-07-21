В Белгородской области задержали мужчину, пытавшегося приобрести взрывчатку
ФСБ задержала в Белгородской области мужчину, планировавшего приобрести взрывчатые вещества и взрывные устройства. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
«Фигурант был задержан сотрудниками белгородских спецслужб во время изъятия средств поражения из тайника, расположенного в районе населенного пункта Дубовое Белгородского района», — приводит ТАСС сообщени спецслужбы.
У злоумышленника изъяли гексогеносодержащее пластичное взрывчатое вещество и взрывное устройство, которые задержанный намеревался сбыть в РФ совместно с неустановленными лицами.
Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт взрывчатки группой лиц по предварительному сговору. Фигуранту может грозить от 8 до 12 лет заключения.
Ранее ФСБ задержала в Казани предполагаемого сторонника одной из террористических организаций, которого подозревают в подготовке поджога военной техники, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru