В Белгородской области уничтожили украинский дрон самолетного типа

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный аппарат над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Беспилотники ВСУ атаковали три района Белгородской области

Дрон был уничтожен в 13:30. Пострадавших и разрушений нет.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, беспилотник сбили в районе села Соломино. Информации о последствиях на земле нет.

Оборонное ведомство ранее уточнило, что за последние сутки уничтожено 25 украинских беспилотников в Донецкой и Луганской республиках, а также в Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры