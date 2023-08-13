В Белгородской области уничтожили украинский дрон самолетного типа
13 августа 202314:33
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный аппарат над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Дрон был уничтожен в 13:30. Пострадавших и разрушений нет.
По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, беспилотник сбили в районе села Соломино. Информации о последствиях на земле нет.
Оборонное ведомство ранее уточнило, что за последние сутки уничтожено 25 украинских беспилотников в Донецкой и Луганской республиках, а также в Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru