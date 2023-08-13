В Белгородской области уничтожили украинский дрон самолетного типа

Дрон был уничтожен в 13:30. Пострадавших и разрушений нет.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, беспилотник сбили в районе села Соломино. Информации о последствиях на земле нет.

Оборонное ведомство ранее уточнило, что за последние сутки уничтожено 25 украинских беспилотников в Донецкой и Луганской республиках, а также в Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».