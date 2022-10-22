В Белгородской области повреждена газовая ветка, начали выставлять защитные заграждения

«В одном из районов области есть повреждение газовой ветки. Она заглушена. Наши потребители остаются с газом. Ждём выгорания газа. Аварийно-восстановительные бригады находятся на месте», - заявил глава региона.

После того, как газ прогорит, начнут восстановительные работы.

Одновременно в районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений.

Предупредительные таблички уже плохо работают. В Валуйском городском округе комбайнер наехал подорвался на мине.

«Мужчина доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», - написал Гладков.

Ранее он сообщил о раненых и погибших при обстреле города Шебекино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

