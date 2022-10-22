В Белгородской области повреждена газовая ветка, начали выставлять защитные заграждения
В одном из районов Белгородской области оказалась повреждена газовая ветка. После выгорания газа начнется ремонт сети. В регионе начали устанавливать защитные заграждения, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В одном из районов области есть повреждение газовой ветки. Она заглушена. Наши потребители остаются с газом. Ждём выгорания газа. Аварийно-восстановительные бригады находятся на месте», - заявил глава региона.
После того, как газ прогорит, начнут восстановительные работы.
Одновременно в районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений.
Предупредительные таблички уже плохо работают. В Валуйском городском округе комбайнер наехал подорвался на мине.
«Мужчина доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», - написал Гладков.
Ранее он сообщил о раненых и погибших при обстреле города Шебекино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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