В Белгородской области повреждена газовая ветка, начали выставлять защитные заграждения

В одном из районов Белгородской области оказалась повреждена газовая ветка. После выгорания газа начнется ремонт сети. В регионе начали устанавливать защитные заграждения, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«В одном из районов области есть повреждение газовой ветки. Она заглушена. Наши потребители остаются с газом. Ждём выгорания газа. Аварийно-восстановительные бригады находятся на месте», - заявил глава региона.

После того, как газ прогорит, начнут восстановительные работы.

Одновременно в районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений.

Предупредительные таблички уже плохо работают. В Валуйском городском округе комбайнер наехал подорвался на мине.

«Мужчина доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», - написал Гладков.

Ранее он сообщил о раненых и погибших при обстреле города Шебекино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ПожарГазУтечкаВзрывБелгород
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