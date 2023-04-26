В Белгородской области арестовали россиянина, планировавшего воевать за ВСУ
Сотрудники ФСБ задержали в Белгородской области 20-летнего жителя Твери, который намеревался выехать на территорию Украины и воевать против Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
В сообщении говорится, что россиянин планировал присоединиться к украинскому формированию «Легион «Свобода России». С этой целью он разработал пеший маршрут пересечения границы, а перед этим намеревался совершить поджог военкомата в одном из российских городов.
В ФСБ добавили, что молодой человек был арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».
Ранее Совет Федерации РФ одобрил закон об ужесточении наказания за госизмену, вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru