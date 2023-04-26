В Белгородской области арестовали россиянина, планировавшего воевать за ВСУ

В сообщении говорится, что россиянин планировал присоединиться к украинскому формированию «Легион «Свобода России». С этой целью он разработал пеший маршрут пересечения границы, а перед этим намеревался совершить поджог военкомата в одном из российских городов.

В ФСБ добавили, что молодой человек был арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

Ранее Совет Федерации РФ одобрил закон об ужесточении наказания за госизмену, вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает RT.