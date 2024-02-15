В Белгороде при ракетной атаке повреждены семь автомобилей

В результате ракетной атаки ВСУ по Белгороду повреждены семь автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Губернатор Гладков: пять человек погибли, 18 пострадали при ударе ВСУ по Белгороду
«Повреждено, предварительно, семь автомобилей», - говорится в сообщении.

В результате ракетного удара поврежден торговый центр на улице Плеханова. По последним данным, в результате удара по предварительным данным, погибли пять человек.

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