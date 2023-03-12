В Белгороде пожар в квартире унес жизни двух человек
12 марта 202301:10
В многоквартирном доме на улице Гагарина в Белгороде произошел пожар, в результате которого погибли мужчина и женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Возгорание случилось в трехкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. По прибытии спасателей огнем была охвачена одна из комнат на площади 20 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются.
Напомним, из здания на северо-востоке Москвы, где начался пожар, удалось спасти четырех человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru