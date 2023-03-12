В Белгороде пожар в квартире унес жизни двух человек

Возгорание случилось в трехкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. По прибытии спасателей огнем была охвачена одна из комнат на площади 20 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, из здания на северо-востоке Москвы, где начался пожар, удалось спасти четырех человек.

