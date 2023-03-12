В Белгороде пожар в квартире унес жизни двух человек

В многоквартирном доме на улице Гагарина в Белгороде произошел пожар, в результате которого погибли мужчина и женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В Иванове в результате пожара в доме погибли два человека

Возгорание случилось в трехкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. По прибытии спасателей огнем была охвачена одна из комнат на площади 20 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, из здания на северо-востоке Москвы, где начался пожар, удалось спасти четырех человек.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествияПожары
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