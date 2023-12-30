В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об отмене сигнала ракетной опасности в городе.
В МЧС региона сообщили, что в Белгороде огнеборцы ликвидировали все пожары после обстрела объектов гражданской инфраструктуры. По информации МЧС, в службу спасения поступала информация о 10 возгораниях.
По данным Telegram-канала Shot, в результате обстрела ВСУ повреждены более 40 зданий и 60 транспортных средств, среди которых есть и пассажирские автобусы.
Ранее Гладков сообщил, что по предварительным данным, в результате украинского обстрела города погибли двое детей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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