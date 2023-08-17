В Башкирии на двух подростков упала остановка
Остановка общественного транспорта упала и придавила двух подростков в Башкирии, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.
В ведомстве заявили, что инцидент произошёл в селе Иглино днём 16 августа. Сильный порыв ветра опрокинул остановку на 17-летнюю девушку и 16-летнего молодого человека, которые ожидали автобус.
Отмечается, что помощь пострадавшим оказали прохожие, которые вызвали на место происшествия скорую помощь. Подростков госпитализировали с травмами.
Следователями была организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «халатность».
Ранее в городе Химки Московской области несовершеннолетний за рулем автомобиля своего отца въехал в остановку, пострадали четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru