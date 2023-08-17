В Башкирии на двух подростков упала остановка

В ведомстве заявили, что инцидент произошёл в селе Иглино днём 16 августа. Сильный порыв ветра опрокинул остановку на 17-летнюю девушку и 16-летнего молодого человека, которые ожидали автобус.

Отмечается, что помощь пострадавшим оказали прохожие, которые вызвали на место происшествия скорую помощь. Подростков госпитализировали с травмами.

Следователями была организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «халатность».

Ранее в городе Химки Московской области несовершеннолетний за рулем автомобиля своего отца въехал в остановку, пострадали четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

