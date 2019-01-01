В Балашихе сгорела инкассаторская машина

Инкассаторская машина загорелась во время движения в подмосковной Балашихе во вторник вечером, сообщает РИА ФАН.

Инкассаторы и водитель пытались самостоятельно потушить пламя с помощью огнетушителя, но это им не удалось.

Прибывшие пожарные быстро ликвидировали возгорание. В результате пожара выгорело два квадратных метра в моторном отсеке и частично салон. О том, были ли денежные средства в автомобиле, не уточняется.

Пострадавших нет.

