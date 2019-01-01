Происшествия
Пострадавших нет.
В Балашихе сгорела инкассаторская машина
18 июня20:53
Инкассаторская машина загорелась во время движения в подмосковной Балашихе во вторник вечером, сообщает РИА ФАН.
Инкассаторы и водитель пытались самостоятельно потушить пламя с помощью огнетушителя, но это им не удалось.
Прибывшие пожарные быстро ликвидировали возгорание. В результате пожара выгорело два квадратных метра в моторном отсеке и частично салон. О том, были ли денежные средства в автомобиле, не уточняется.
Пострадавших нет.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Пожар
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