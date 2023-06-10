В Анкаре назвали предварительную причину взрыва на ракетном заводе

Химическая реакция могла сать причиной взрыва на ракетном заводе в Анкаре, рассказал о предварительных выводах губернатор города Васип Шахин.

В результате взрыва погибли пять человек на заводе в Анкаре

«Примерно в 08.45 (совпадает с мск) в результате химической реакции произошел взрыв. К сожалению, пятеро наших рабочих погибли», – цитирует заявление губернатора РИА Новости.

По его словам, местная прокуратура занимается расследованием.

«Мы сделаем дополнительные заявления после получения четкой информации», – отметил Васип Шахин.

Он также заявил, что рабочих, оказавшихся под завалами рухнувшего здания завода, удалось спасти.

Ранее сообщалось, что на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ в Анкаре произошел взрыв 10 июня, пять человек погибли, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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