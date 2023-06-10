В Анкаре назвали предварительную причину взрыва на ракетном заводе
Химическая реакция могла сать причиной взрыва на ракетном заводе в Анкаре, рассказал о предварительных выводах губернатор города Васип Шахин.
«Примерно в 08.45 (совпадает с мск) в результате химической реакции произошел взрыв. К сожалению, пятеро наших рабочих погибли», – цитирует заявление губернатора РИА Новости.
По его словам, местная прокуратура занимается расследованием.
«Мы сделаем дополнительные заявления после получения четкой информации», – отметил Васип Шахин.
Он также заявил, что рабочих, оказавшихся под завалами рухнувшего здания завода, удалось спасти.
Ранее сообщалось, что на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ в Анкаре произошел взрыв 10 июня, пять человек погибли, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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