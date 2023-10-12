В анапской школе из-за короткого замыкания загорелась стена
Причиной возгорания в школе №2 города Анапы Краснодарского края стало короткое замыкание.
В пресс-службе администрации Анапы отметили, что произошло короткое замыкание без активного горения. Пожар ликвидировали до приезда спасателей. Школа работает в обычным режиме.
«Причины выясняются отделом надзорной деятельности. После чего будут приняты все необходимые меры», - рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе.
По информации Telegram-канала Shot, возгорание произошло на уроке русского языка. Пожар потушила учительница.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в жилом доме в Арзамасе погибли пять человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru