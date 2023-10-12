В анапской школе из-за короткого замыкания загорелась стена

В пресс-службе администрации Анапы отметили, что произошло короткое замыкание без активного горения. Пожар ликвидировали до приезда спасателей. Школа работает в обычным режиме.

«Причины выясняются отделом надзорной деятельности. После чего будут приняты все необходимые меры», - рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе.

По информации Telegram-канала Shot, возгорание произошло на уроке русского языка. Пожар потушила учительница.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в жилом доме в Арзамасе погибли пять человек, передает «Радиоточка НСН».

