В Алма-Ате прогремели взрывы

В одном из районов Алма-Аты прогремели взрывы. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на своего корреспондента.

По данным издания, три взрыва произошли в Турксибском районе на пересечении улиц Толстого-Чернышевского.

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«Самих взрывов я не видела, только слышала. Во дворе начали бегать люди. Я закрыла жалюзи, отошла от окна и выключила свет», – рассказала корреспондент «Sputnik Казахстан».

Журналист также отметила, что после произошедшего в воздухе появился резкий химический запах.

Точные причины взрывов устанавливаются.

Протесты в Казахстане вспыхнули второго января в городе Жанаозен Мангистауской области, а после распространились по всей стране. Митингующие требуют снижения цен на сжиженный газ до 120 тенге (около 21 рубля).

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Фото: astana.gov.kz
ТЕГИ:КазахстанВзрыв
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