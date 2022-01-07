В Алма-Ате прогремели взрывы
В одном из районов Алма-Аты прогремели взрывы. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на своего корреспондента.
По данным издания, три взрыва произошли в Турксибском районе на пересечении улиц Толстого-Чернышевского.
«Самих взрывов я не видела, только слышала. Во дворе начали бегать люди. Я закрыла жалюзи, отошла от окна и выключила свет», – рассказала корреспондент «Sputnik Казахстан».
Журналист также отметила, что после произошедшего в воздухе появился резкий химический запах.
Точные причины взрывов устанавливаются.
Протесты в Казахстане вспыхнули второго января в городе Жанаозен Мангистауской области, а после распространились по всей стране. Митингующие требуют снижения цен на сжиженный газ до 120 тенге (около 21 рубля).
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