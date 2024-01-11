В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3
11 января 202413:03
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали на северо-востоке Афганистана, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Отмечается, что эпицентр находился в 41 км южнее населенного пункта Джурм с населением около 12 тысяч человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 188 км.
Данных о пострадавших или разрушениях в результате стихийного бедствия не приводится.
Ранее подземные толчки магнитудой 6,0 зарегистрировали в японской префектуре Ниигата, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru