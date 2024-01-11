В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали на северо-востоке Афганистана, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 3,9

Отмечается, что эпицентр находился в 41 км южнее населенного пункта Джурм с населением около 12 тысяч человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 188 км.

Данных о пострадавших или разрушениях в результате стихийного бедствия не приводится.

Ранее подземные толчки магнитудой 6,0 зарегистрировали в японской префектуре Ниигата, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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