В аэропорту Воронежа тягач врезался в самолет S7

Самолет авиакомпании S7 был поврежден тягочем в аэропорту Воронежа. Причиной столкновения с авиалайнером стало ухудшение погоды, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что самолет должен был следовать в Москву, однако до устранения повреждения останется в Воронеже. По данным источника агентства, создана специальная комиссия, которая определит обстоятельства произошедшего.

В течение дня в аэропорту Воронежа наблюдались задержки рейсов из-за погоды. С 18 вечера был введен режим ограниченной видимости.

