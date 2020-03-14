В «Аэрофлоте» рассказали о штатной посадке самолёта Будапешт — Москва
Самолёт авиакомпании «Аэрофлот» рейса Будапешт-Москва успешно приземлился в Аэропорту Шереметьева. Штатная посадка произошла после сообщения о срабатывании датчика неисправности системы кондиционирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря «Аэрофлота» Юлию Спивакову.
«Посадка прошла штатно», — сообщала пресс-секретарь.
Представитель компании-перевозчика рассказала, что командир лайнера решил снизиться, а затем, как и запланировано, приземлиться в московском аэропорту, уточняет RT.
Напомним, 14 марта в СМИ появилась информация, что самолет, направлявшийся из Будапешта в Москву, начал снижение из-за технических неполадок - сработал датчик неисправности системы кондиционирования.
Ранее бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке Виталий Соколовский в эфире НСН сообщил о рекомендациях для экипажа воздушного судна во время внештатных ситуаций и подтвердил, что часть информации пассажирам действительно не сообщается.
«Паника на борту – это очень опасно. Бывали случаи, когда пассажиры кидались к аварийным дверям, открывали их в полете. Пилот должен сделать все, чтобы минимизировать риски», - заключил он.
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