В «Аэрофлоте» рассказали о штатной посадке самолёта Будапешт — Москва

Представитель компании-перевозчика рассказала, что командир лайнера решил снизиться, а затем, как и запланировано, приземлиться в московском аэропорту, уточняет RT.

Напомним, 14 марта в СМИ появилась информация, что самолет, направлявшийся из Будапешта в Москву, начал снижение из-за технических неполадок - сработал датчик неисправности системы кондиционирования.

Ранее бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке Виталий Соколовский в эфире НСН сообщил о рекомендациях для экипажа воздушного судна во время внештатных ситуаций и подтвердил, что часть информации пассажирам действительно не сообщается.

«Паника на борту – это очень опасно. Бывали случаи, когда пассажиры кидались к аварийным дверям, открывали их в полете. Пилот должен сделать все, чтобы минимизировать риски», - заключил он.

