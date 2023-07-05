Устроившую стрельбу в детсаду Красноярска девушку приговорили к 17 годам колонии

Устроившую стрельбу в детском саду Красноярска Полину Дворкину приговорили к 17 годам колонии по делу об убийстве отца и нападении на группу в дошкольном учреждении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Красноярского края.

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Соответствующее решение принял Красноярский краевой суд. Дворкину признали виновной, девушке дали 17 лет с ограничением свободы на 2 года с содержанием в колонии общего режима, пишет «Свободная пресса». Также подсудимая будет проходить лечение у психиатра по месту отбывания наказания, отмечает RT. Кроме того, судья удовлетворил иск в размере 1 млн рублей в пользу представителя потерпевшего — матери Дворкиной.

В марте 2022 года 19-летняя Дворкина пришла в красноярский детский сад № 31, в приемной воспитатели заметили ружье под пальто девушки. Сотрудники детсада вызвали полицию и попытались самостоятельно забрать оружие, однако в ходе борьбы произошел выстрел. Никто не пострадал. Инструктору по физподготовке удалось удержать Дворкину до приезда правоохранителей.

По данным следствия, перед посещением детского сада девушка убила своего 56-летнего отца. На допросе Дворкина призналась, что в дошкольном учреждении намеревалась убить мальчиков.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Детский СадСтрельбаСудКрасноярск

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