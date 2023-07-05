Устроившую стрельбу в детсаду Красноярска девушку приговорили к 17 годам колонии
Устроившую стрельбу в детском саду Красноярска Полину Дворкину приговорили к 17 годам колонии по делу об убийстве отца и нападении на группу в дошкольном учреждении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Красноярского края.
Соответствующее решение принял Красноярский краевой суд. Дворкину признали виновной, девушке дали 17 лет с ограничением свободы на 2 года с содержанием в колонии общего режима, пишет «Свободная пресса». Также подсудимая будет проходить лечение у психиатра по месту отбывания наказания, отмечает RT. Кроме того, судья удовлетворил иск в размере 1 млн рублей в пользу представителя потерпевшего — матери Дворкиной.
В марте 2022 года 19-летняя Дворкина пришла в красноярский детский сад № 31, в приемной воспитатели заметили ружье под пальто девушки. Сотрудники детсада вызвали полицию и попытались самостоятельно забрать оружие, однако в ходе борьбы произошел выстрел. Никто не пострадал. Инструктору по физподготовке удалось удержать Дворкину до приезда правоохранителей.
По данным следствия, перед посещением детского сада девушка убила своего 56-летнего отца. На допросе Дворкина призналась, что в дошкольном учреждении намеревалась убить мальчиков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин: Макрон привел Францию к запуску процессов саморазрушения
- Устроившую стрельбу в детсаду Красноярска девушку приговорили к 17 годам колонии
- Украинские войска обстреляли школу в поселке Теткино под Курском
- ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области
- Российские военные нанесли удары по местам дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона»
- ВС России взяли в плен чемпиона Украины по боксу
- В Минобороны Китая заявили, что США превращают Тайвань в «пороховую бочку»
- В России могут ввести сбор для пассажиров на случай банкротства авиакомпании
- СМИ: штраф за недопуск газовщиков в квартиру увеличится до 10 тысяч рублей
- Эксперты рассказали, сколько россиян переболели коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru