Ушёл из жизни почётный настоятель Богоявленского собора Москвы

В возрасте 94 лет скончался Почетный настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протопресвитер Матфей Стаднюк. Об этом сообщается на официальном сайте Русской православной церкви.

Отпевание пройдёт в 10 часов утра 28 января в Богоявленском кафедральном соборе.

Отец Матфей был одним из самых известных клириков РПЦ. ВС 1978 года по 2013 год являлся настоятелем Богоявленского кафедрального собора, затем был назначен его почетным настоятелем. До 2000 года он был секретарем Патриарха Алексия II.

