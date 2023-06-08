Уровень воды у Новой Каховки после ЧП на ГЭС снизился на два метра

Он отметил, что уровень воды в затопленных районах продолжает спадать. Указывается, что подтопленными остаются село Корсунка, поселок городского типа Днепряны и Новая Каховка.

Ранее, 7 июня, гидролог, завлабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов в интервью НСН сообщил, что Каховское водохранилище продолжит затапливать города три-пять дней, наполняя Днепр токсичными отходами. По его словам, наводнение может разрушить все, что было в русле реки, размывая кладбища, выгребные ямы и свалки опасных отходов, сообщает «Радиоточка НСН».

