Уровень воды у Новой Каховки после ЧП на ГЭС снизился на два метра
Уровень воды в реке Днепр в районе Новой Каховки, пострадавшей от наводнения после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), понизился на два метра от пикового значения. Об этом сообщил сотрудник оперштаба администрации Новой Каховки в разговоре с РИА Новости.
Он отметил, что уровень воды в затопленных районах продолжает спадать. Указывается, что подтопленными остаются село Корсунка, поселок городского типа Днепряны и Новая Каховка.
Ранее, 7 июня, гидролог, завлабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов в интервью НСН сообщил, что Каховское водохранилище продолжит затапливать города три-пять дней, наполняя Днепр токсичными отходами. По его словам, наводнение может разрушить все, что было в русле реки, размывая кладбища, выгребные ямы и свалки опасных отходов, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru