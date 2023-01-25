Умер соавтор легендарного проекта «Улица Сезам» Ллойд Моррисетт
Соавтор легендарного проекта для детей «Улица Сезам» Ллойд Моррисетт умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщает некоммерческая организация Sesame Workshop, управляющая проектом.
Причины смерти не уточняются.
Идею создания «Улицы Сезам» - проекта, который призван помочь детям, особенно из малообеспеченных семей, подготовиться к школе, Моррисетт разработал вместе с телевизионным продюсером Джоан Ганц Куни.
Моррисетт запустил «Улицу Сезам» в 1969 году, с тех пор шоу остаётся самым известным обучающим проектом для детей дошкольного возраста в мире.
Доктор Моррисетт получил степень бакалавра в Оберлинском колледже, окончил аспирантуру по психологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и защитил докторскую диссертацию по экспериментальной психологии в Йельском университете.
Ранее в США в возрасте 85 лет умер американский композитор, автор музыки к культовому сериалу «Твин Пикс» Анджело Бадаламенти.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 442 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 542 / сут.
- Умер соавтор легендарного проекта «Улица Сезам» Ллойд Моррисетт
- Путин и Собянин открыли первый кластер инновационного центра МГУ в Раменках
- Лавров: страны БРИКС обсудят вопрос создания собственной валюты
- Путин рассказал, как рубил лес в тайге
- Экономист рассказал, какой процент от зарплаты лучше откладывать
- Депутат Соловьёв назвал справедливым решение об отстранении актёра Назарова
- Путин: цель спецоперации – защита людей и России
- Завершено расследование дела о мошенничестве в отношении Марины Раковой и других лиц
- Более 60 журналистов погибли в мире в 2022 году
- Посол России в ФРГ Нечаев назвал крайне опасной передачу Киеву танков Leopard 2
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru