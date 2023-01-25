Умер соавтор легендарного проекта «Улица Сезам» Ллойд Моррисетт

Соавтор легендарного проекта для детей «Улица Сезам» Ллойд Моррисетт умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщает некоммерческая организация Sesame Workshop, управляющая проектом.

Причины смерти не уточняются.

Идею создания «Улицы Сезам» - проекта, который призван помочь детям, особенно из малообеспеченных семей, подготовиться к школе, Моррисетт разработал вместе с телевизионным продюсером Джоан Ганц Куни.

Моррисетт запустил «Улицу Сезам» в 1969 году, с тех пор шоу остаётся самым известным обучающим проектом для детей дошкольного возраста в мире.

Доктор Моррисетт получил степень бакалавра в Оберлинском колледже, окончил аспирантуру по психологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и защитил докторскую диссертацию по экспериментальной психологии в Йельском университете.

Ранее в США в возрасте 85 лет умер американский композитор, автор музыки к культовому сериалу «Твин Пикс» Анджело Бадаламенти.

