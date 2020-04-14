Умер экс-глава Deutsche Bank в России Игорь Ложевский
Инвестиционный банкир Игорь Ложевский скончался в Лондоне 12 апреля после непродолжительной болезни. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на официальное заявление En+ Group, членом совета директоров которой являлся Ложевский.
Ложевскому было 63 года. Он болел коронавирусом Covid-19, заявил Forbes знакомый погибшего. В En+ не стали комментировать эту информацию.
Игорь Ложевский в своё время входил в советы директоров РЖД и «Аэрофлота», в 1994=1997 годах работал в ЮКОСе, в 2008-2012 года являлся главным исполнительным директором Deutsche Bank в России.
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