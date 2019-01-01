Укравшая из московского обменника 41 млн кассирша уехала из России

Женщина-кассир, которая украла из московского обменника 41 миллион рублей, могла покинуть территорию России. Как сообщает Ura.ru, она могла скрыться, уехав из страны на туристическом автобусе.

Как отмечает РИА ФАН, злоумышленницу объявили в розыске, ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Кража произошла в обменника на Елисеевском проспекте, в который обратился бизнесмен. Он попросил обменять 41 миллион рублей. Кассир приняла деньги и попросила его немного подождать на улице, сославшись на то, что ей нужно подготовить валюту для обмена. Больше ее никто не видел.

Ранее широкий резонанс вызвала история жительницы Уфы Луизы Хайруллиной, которая похитила из своего банка около 20 миллионов рублей и пустилась в бега с семьей. Ее задержали только спустя месяц в Казани.

Ранее клинический психолог в интервью НСН рассказал, почему поступок Хайруллиной вызвал сочувствие к ней в обществе.

