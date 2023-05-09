Украинский снаряд упал в Белгородской области

По его словам, пострадавших нет, но у домов повреждены окна и фасады. Шесть автомобилей повреждены.

В настоящее время осуществляется поквартирный обход.

Ранее украинские войска обстреляли хутор Панков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

