Украинский снаряд упал в Белгородской области
9 мая 202305:43
Снаряд украинских военных упал между двумя многоквартирными жилыми домами в городе Шебекино, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадавших нет, но у домов повреждены окна и фасады. Шесть автомобилей повреждены.
В настоящее время осуществляется поквартирный обход.
Ранее украинские войска обстреляли хутор Панков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru