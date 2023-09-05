Украинский снаряд попал в детский сад в Донецке

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале заявил, что при обстреле города со стороны ВСУ один из украинских снарядов попал в здание детского сада.

Четыре человека пострадали при обстреле Донецка

По его словам, инцидент произошёл в Куйбышевском районе.

«В результате обстрела Куйбышевского района по улице Зоологическая произошло прямое попадание вражеского снаряда в детский сад №191», - написал Кулемзин.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что при обстреле Донецка погиб шестилетний ребёнок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Детский СадОбстрелСпецоперацияДНРДонецк

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