Украинский снаряд попал в детский сад в Донецке
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале заявил, что при обстреле города со стороны ВСУ один из украинских снарядов попал в здание детского сада.
По его словам, инцидент произошёл в Куйбышевском районе.
«В результате обстрела Куйбышевского района по улице Зоологическая произошло прямое попадание вражеского снаряда в детский сад №191», - написал Кулемзин.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что при обстреле Донецка погиб шестилетний ребёнок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru