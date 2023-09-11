Украинский дрон сбросил взрывное устройство в Курской области
11 сентября 202323:12
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в Рыльске Курской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
По его словам, пострадавших нет. В двух здания на улице Ленина выбито несколько стекол.
«На месте работают представители силовых структур», - отметил Старовойт.
Минобороны России в понедельник сообщило об уничтожении украинского дрона над Курской областью. Инцидент произошел около 13:30, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru