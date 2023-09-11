Украинский дрон сбросил взрывное устройство в Курской области

По его словам, пострадавших нет. В двух здания на улице Ленина выбито несколько стекол.

«На месте работают представители силовых структур», - отметил Старовойт.

Минобороны России в понедельник сообщило об уничтожении украинского дрона над Курской областью. Инцидент произошел около 13:30, передает «Радиоточка НСН».

