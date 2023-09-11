Украинский дрон сбросил взрывное устройство в Курской области

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в Рыльске Курской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

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По его словам, пострадавших нет. В двух здания на улице Ленина выбито несколько стекол.

«На месте работают представители силовых структур», - отметил Старовойт.

Минобороны России в понедельник сообщило об уничтожении украинского дрона над Курской областью. Инцидент произошел около 13:30, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиКурская Область

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