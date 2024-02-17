Украинский дрон сбили над Брянской областью
17 февраля 202421:37
Беспилотник ВСУ уничтожили над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве отметили, что инцидент произошел около 20:40.
Беспилотник уничтожили дежурные средства ПВО, добавили в российском министерстве обороны.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 16 февраля над Белгородской областью уничтожили дрон ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru