Украинский дрон сбили над Брянской областью

Беспилотник ВСУ уничтожили над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России.

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В оборонном ведомстве отметили, что инцидент произошел около 20:40.

Беспилотник уничтожили дежурные средства ПВО, добавили в российском министерстве обороны.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 16 февраля над Белгородской областью уничтожили дрон ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Брянская ОбластьПВОВСУУкраина

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