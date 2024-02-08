Украинский беспилотник атаковал автобус в белгородском селе
Украинский дрон атаковал автобус с мирными жителями в Новой Таволжанке Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадал один мужчина, он получил осколочные ранения ноги. Его госпитализируют в больницу.
Ранее стало известно, что Следственный комитет установил личности украинских офицеров, причастных к обстрелу Лисичанска, отмечает RT. По предварительной информации, атака была совершена дивизионом 107-й реактивной бригады вооруженных сил Украины под командованием Родина. Среди причастных также числится командир третьего дивизиона по фамилии Савченко.
Напомним, 3 февраля украинская армия ударила по пекарне в Лисичанску, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате атаки погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и пятилетний ребенок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Журавлев объяснил, почему Япония не просила о помощи в спасении косаток
- Российские летчики сбили одного из лучших пилотов Украины
- Украинский беспилотник атаковал автобус в белгородском селе
- Сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» сравнили с аварией в Чернобыле
- На Урале экс-священнику отменили штраф по делу о дискредитации армии
- Минобороны РФ: ПВО перехватила за сутки 12 снарядов Vampire
- Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 14 апреля
- Россия не примет участие в 60-й Венецианской биеннале
- Мэр Львова заявил о своеобразной дерусификации двух улиц
- Белоруссия установила на границе с Украиной новую погранзаставу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru