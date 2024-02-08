Украинский беспилотник атаковал автобус в белгородском селе

По его словам, пострадал один мужчина, он получил осколочные ранения ноги. Его госпитализируют в больницу.

Ранее стало известно, что Следственный комитет установил личности украинских офицеров, причастных к обстрелу Лисичанска, отмечает RT. По предварительной информации, атака была совершена дивизионом 107-й реактивной бригады вооруженных сил Украины под командованием Родина. Среди причастных также числится командир третьего дивизиона по фамилии Савченко.

Напомним, 3 февраля украинская армия ударила по пекарне в Лисичанску, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате атаки погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и пятилетний ребенок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

