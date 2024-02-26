Украинские войска обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области

Вооружённые силы Украины обстреляли объекты на территории посёлка Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава региона Александр Богомаз.

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По его словам, обошлось без пострадавших, однако из-за попадания снарядов на промышленном объекте было частично повреждено остекление административного здания.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», - написал губернатор.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородском районе подверглись обстрелам села Журавлевка и Нехотеевка, пострадавших и разрушений нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:СпецоперацияВСУБрянская Область

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