Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Макееве, говорится в сообщении Telegram-канала представительства ДНР в СЦКК.

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Обстрелу также подвергся населенный пункт Семеновка.

Тип ракет не уточняется. О каких-либо разрушениях или ранениях информации пока нет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелВСУДНР

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