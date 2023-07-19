Украинские войска обстреляли Макеевку
19 июля 202317:12
Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Макееве, говорится в сообщении Telegram-канала представительства ДНР в СЦКК.
Обстрелу также подвергся населенный пункт Семеновка.
Тип ракет не уточняется. О каких-либо разрушениях или ранениях информации пока нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru