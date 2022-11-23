Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.

О звуках взрывов в Херсоне также сообщает Telegram-канал «Политика страны». Причины хлопков не уточняются. В городе не объявлялась воздушная тревога.

Ранее на этой неделе СМИ заявляли о серии взрывов в Херсоне.

