Украинская ракета С-200 сбита в Калужской области

Российская система противовоздушной обороны сбила над Калужской областью ракету доработанного комплекса ПВО С-200 Украины, сообщает Министерство обороны РФ.

Минобороны РФ: ВСУ ударили по Крымскому мосту переделанной ракетой С-200

По данным военного ведомства, Киев пытался осуществить террористические атаки по гражданским объектам. Ракета была уничтожена.

Ранее ракету С-200 сбили в Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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