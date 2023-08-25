Украинская ракета С-200 сбита в Калужской области
25 августа 202302:11
Российская система противовоздушной обороны сбила над Калужской областью ракету доработанного комплекса ПВО С-200 Украины, сообщает Министерство обороны РФ.
По данным военного ведомства, Киев пытался осуществить террористические атаки по гражданским объектам. Ракета была уничтожена.
Ранее ракету С-200 сбили в Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru