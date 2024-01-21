Украина обстреляла школу в селе в Курской области
21 января 202404:02
Вооруженные силы Украины обстреляли село Вишнево в Беловском районе Курской области, сообщил в Telegram глава региона Роман Старовойт.
По его словам, никто не пострадал. Взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы.
Ранее в Курской области объявили ракетную тревогу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru