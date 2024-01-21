Украина обстреляла школу в селе в Курской области

Вооруженные силы Украины обстреляли село Вишнево в Беловском районе Курской области, сообщил в Telegram глава региона Роман Старовойт.

Старовойт: в небе над Курском и районом сработала ПВО

По его словам, никто не пострадал. Взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы.

Ранее в Курской области объявили ракетную тревогу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ВСУОбстрел

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