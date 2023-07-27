Угрожавший жильцам элитного ЖК с собаками арестован на 10 суток

Гражданин, угрожавший расправиться над собаками жильцов одного из элитных жилых комплексов Москвы, отправлен под арест на 10 суток. Решение по административному делу о мелком хулиганстве вынес Дорогомиловский районный суд российской столицы.

Инцидент имел место на территории ЖК «Матч Поинт» на улице Василисы Кожиной в Западном административном округе Москвы. Уроженец Кавказа Ислам Осмаев угрожал владельцам домашних животных отравить их питомцев или зарезать. Видео этого происшествия появилось в сети.