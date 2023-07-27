Угрожавший жильцам элитного ЖК с собаками арестован на 10 суток
Гражданин, угрожавший расправиться над собаками жильцов одного из элитных жилых комплексов Москвы, отправлен под арест на 10 суток. Решение по административному делу о мелком хулиганстве вынес Дорогомиловский районный суд российской столицы.
Инцидент имел место на территории ЖК «Матч Поинт» на улице Василисы Кожиной в Западном административном округе Москвы. Уроженец Кавказа Ислам Осмаев угрожал владельцам домашних животных отравить их питомцев или зарезать. Видео этого происшествия появилось в сети.
Угрожавший объяснил свои действия тем, что у мусульман собаки считаются нечистыми животными. Местные жители рассказали, что у задержанного есть еще несколько сообщников, которых называют негласной «крышей» этого жилого комплекса.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в Госдуме удивились заявлению главы Бурятии Алексея Цыденова, который выступил за усыпление бродячих собак, сочтя это более гуманным, чем «держать их в вольере всю жизнь».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru